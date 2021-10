Veículo desceu por uma ribanceira e parou em um pasto. - Divulgação/PRF

Veículo desceu por uma ribanceira e parou em um pasto. Divulgação/PRF

Publicado 24/10/2021 12:07

Um motorista de 38 anos foi preso por dirigir alcoolizado e sem habilitação no sábado (23) após se acidentar na via Dutra, em Porto Real. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele perdeu o controle do carro e saiu da pista. O veículo desceu por uma ribanceira e parou em um pasto.

Com ferimentos leves no rosto, ele foi socorrido por uma equipe do Samu para o Hospital Municipal São Francisco de Assis. Na unidade, foi constatado que ele estava alcoolizado, sendo preso e levado para a 100ª Delegacia de Porto Real.

O homem foi autuado por dirigir alcoolizado e sem possuir habilitação gerando risco de acidentes. A delegacia determinou uma fiança no valor de R$ 2 mil.

Além dos crimes de trânsito, foram aplicadas multas que passam dos R$ 3 mil. O veículo foi removido para o pátio da PRF por estar com o licencimento vencido desde 2016.