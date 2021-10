Vacinação antirrábica - Reprodução internet

Publicado 21/10/2021 14:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através do setor de Vigilância Sanitária, realiza no próximo sábado (23), o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos no Parque Mariana. A ação acontece na Rua João de Barcelos, das 8h às 14h.

Devem ser vacinados os cães e gatos acima de três meses de idade. As fêmeas gestantes ou os animais que estiverem doentes ou debilitados, não devem ser imunizados.

Importante destacar que a raiva é uma doença fatal e mata muitos cachorros e gatos que não são vacinados. A doença, que pode ser transmitida através da mordida dos animais infectados, também afeta o sistema nervoso central dos seres humanos.