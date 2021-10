Fraldas foram doadas, por isso, número de distribuição é limitado - Divulgação/PMPR

Fraldas foram doadas, por isso, número de distribuição é limitadoDivulgação/PMPR

Publicado 20/10/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, através da Farmácia Municipal, está com um estoque de 26.520 unidades de fraldas infantis tamanho EG, que são para crianças de 10 a 12 kg e tamanho XG, para as que pesam um pouco mais de 12kg. Serão disponibilizadas até 142 fraldas para cada crianças cadastrada no sistema.

Os responsáveis das crianças cadastradas e aptas para receberem as fraldas podem ir até à Farmácia Municipal, de segunda a sexta, das 8h às 17h. Para se cadastrar, o morador deve se dirigir até uma unidade de saúde do bairro onde mora com os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e cartão SUS.