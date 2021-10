Durante o encontro, foram debatidas formas de estabelecer linhas de créditos - Divulgação/PMPR

Durante o encontro, foram debatidas formas de estabelecer linhas de créditosDivulgação/PMPR

Publicado 18/10/2021 15:00

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, e o secretário Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, Ernane Hélio Dias, receberam na última semana uma comissão de profissionais da Agência Estadual de Fomento (AgeRio) no Palácio Municipal 5 de Novembro. A reunião teve como pautas o desenvolvimento econômico e formas de estabelecer linhas de créditos para a ampliação da infraestrutura de Porto Real.

A comissão, composta pelo assessor Especial Roberto Fonseca, pela gerente Rafaela Rocha, e pelos analistas Taiana Mendes e Waldo Azevedo, analisou a situação fiscal e econômica do município em relação à regularização junto ao Cadastro Único de Convênios (CAUC). O secretário Ernane também apresentou à Agência alguns projetos como a ampliação do cemitério municipal e do Polo Industrial.

Para Serfiotis, é preciso unir forças para o desenvolvimento da cidade. “Não descansarei um minuto até colocar o Município outra vez no caminho do desenvolvimento, dando mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Nós somos uma das poucas cidades do estado que está fora do CAUC, e com isso, temos a possibilidade de buscar os recursos da Agência”, declarou o prefeito.