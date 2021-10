Campanha Nacional de Multivacinação - Reprodução.

Publicado 15/10/2021 07:00

Neste sábado (16), a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação de crianças e adolescentes até 15 anos. A imunização acontece das 8h às 13h nos postos de saúde dos bairros Freitas Soares, Jardim das Acácias, Centro, Novo Horizonte, Jardim Real, São José e Bulhões.

Dentre as vacinas que estarão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

As crianças e adolescentes devem estar acompanhadas dos responsáveis com a caderneta de vacinação e o cartão do SUS.