Evento realizado em setembro no Parque MarianaDivulgação/PMPR

Publicado 14/10/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real realiza nesta quinta-feira (14) o projeto “CRAS Mais Perto de Você”, no bairro Bulhões. O atendimento acontecerá das 9h e 16h, na Quadra Poliesportiva da Vila Santo Antônio, com o objetivo de aproximar o CRAS dos bairros que ficam mais distantes.

Segundo informações da SMASDHH, para evitar aglomerações, os atendimentos serão voltados aos moradores do bairro e realizados somente com agendamento pelo telefone (24) 3353-4186.

No local, serão oferecidas atividades recreativas e oficinas infantis, rodas de conversas com o Conselho Tutelar, além de atividades de conscientização sobre o ‘Outubro Rosa’ com a equipe da Unidade de Saúde da Família. Também serão ofertados os serviços ligados à Secretaria de Assistência Social como o cadastro em programas sociais.