A pequena Ketelen VitóriaREPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 13/10/2021 07:00

Após o Dia das Crianças, comemorado neste 12 de outubro, a Justiça realiza nesta terça-feira (13), às 13 horas, a continuação da audiência de instrução e julgamento (AIJ) do Caso Ketelen Vitória no Fórum de Porto Real. A primeira oitiva das testemunhas foi realizada no dia 20 de setembro.

Na sessão anterior, o Ministério Público solicitou a troca de uma das pessoas que prestaria informações do caso. Com a falta de outros elementos, a justiça marcou a continuação da audiência de instrução e julgamento para ouvir novas testemunhas nesta terça-feira.

A menina Ketelen Vitoria morreu no dia 24 de abril , após ter sofrido uma série de agressões na casa em que morava com a mãe, Gilmara Oliveira de Farias; a madrasta, Brena Luane Barbosa Nunes; e a mãe de Brena, Rosangela Nunes, em Porto Real. A denúncia do Ministério Público relata que, entre os dias 16 e 18 de abril, Gilmara e Brena, em comunhão de ações, assumiram o risco de produzir a morte de Ketelen, ao desferirem contra a menina socos, chutes, arremessos contra a parede, prisões, chicoteadas e arremesso num barranco de aproximadamente sete metros de altura. As três envolvidas foram denunciadas e presas por homicídio triplamente qualificado e tortura.