Para receber a honraria, três ativistas foram convidadosDivulgação/CMPR

Publicado 08/10/2021 07:00

Para comemorar o Dia Municipal do Protetor Animal, celebrado no dia 4 de outubro, o 1º vice-presidente do Legislativo e defensor da causa animal, vereador Juan Pablo (Cidadania), homenageou voluntários que atuam na defesa e proteção dos animais em situação de abandono ou de maus-tratos. Foram agraciados os guardas municipais Maria Aparecida de Andrade e Cláudio Antônio Batista Tuler e a estudante de medicina veterinária Tatiana Menegatti.

O médico veterinário Mauro Lúcio Soares Filho e a voluntária Liana Souza Cunha também foram convidados, mas não puderam estar presentes. A proposta foi bastante elogiada pelos outros vereadores. O Dia Municipal foi instituído pela Lei nº689/20.