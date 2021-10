Vacinação contra Covid-19 - Divulgação/PMPR

Publicado 05/10/2021 10:19

A Secretaria de Saúde de Porto Real realiza nesta terça-feira (5) uma campanha de repescagem da primeira dose para todos os moradores acima de 12 anos. Também será aplicada segunda dose agendada de acordo com o cartão de vacina. Imunicação acontece na Central de Vacina, das 17h às 20h.

Para o recebimento da vacina, os pacientes devem levar um documento pessoal com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação (se for segunda dose).