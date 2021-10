Sede da Secretaria fica na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro. - Divulgação/PMPR

Sede da Secretaria fica na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro. Divulgação/PMPR

Publicado 04/10/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, (SMASDHH), deu início na terça-feira (21), ao recadastramento dos idosos para o retorno das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Melhor Idade. De acordo com a Secretaria, as atividades estão previstas para começar no dia 4 de outubro, em comemoração à Semana do Idoso.

Por isso, aqueles que irão fazer o recadastro ou quem ainda não participa e tem interesse, basta ir de segunda a sexta-feira entre 8 e 17 horas na sede da Secretaria, localizada na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro.

Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS, além do cartão de vacina comprovando que já recebeu as duas doses.

Aquele idoso que não tiver as duas doses, deverá apresentar um atestado clínico do motivo pelo qual não tomou a vacina e assim deverá assinar o termo de responsabilidade para participar das atividades.