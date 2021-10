Vacinação contra a Covid em Porto Real - Divulgação/PMPR

Publicado 01/10/2021 07:00

Nesta sexta-feira, 1ª de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS), aplica a primeira dose de vacina nos adolescentes de 12 anos, marcando a última etapa da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 na cidade.

Confira locais e horários da vacinação:

- 8h30 às 11h: USFs dos bairros São José, Bulhões, Centro, Novo Horizonte, Freitas Soares e Jardim Real;

- 13h às 15h30: USF do bairro Jardim das Acácias

Os adolescentes devem ir até às unidades de referência levando documento pessoal com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

O prefeito Alexandre Serfiotis comemorou a marca. "Chegamos até aqui com um bom aproveitamento das doses enviadas pelo PNI. A vacinação com a segunda dose e a dose de reforço às pessoas idosas serão realizadas conforme as determinações do Ministério da Saúde”, esclareceu.