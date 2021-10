Marcelo Queiroz entregou ao prefeito uma placa de homenagem pela vacinação de 100% do rebanho contra a febre aftosa - Fabiano Sabino

Publicado 01/10/2021 11:00

A cidade de Porto Real recebeu nesta semana a visita do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz e do Superintendente de Relações Institucionais, Tiago Martins, no Palácio 5 de novembro. Durante o encontro, o prefeito Alexandre Serfiotis entregou o projeto para a construção do Mercado do Produtor e agradeceu o apoio da pasta ao desenvolvimento rural.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Anderson Florentino, destacou que a cidade vem prestando apoio ao produtores com a cessão de máquinas e equipamentos. "Ajudamos no plantio e na colheita de mais de 40 toneladas de feijão. Distribuímos mais de 60 mil mudas de hortaliças através do Projeto Horta Municipal e estamos na expectativa de que muito breve nossos trabalhadores do campo tenham este espaço para comercialização dos seus produtos”, contou Andrinho.

Marcelo Queiroz entregou ao prefeito Alexandre Serfiotis uma placa de homenagem pelo trabalho realizado no setor agropecuário em referência a vacinação de 100% do rebanho contra a febre aftosa. “Agradeço a visita e ao apoio que sempre recebemos do governador Cláudio Castro para as demandas que levamos ao conhecimento do Estado. Continuaremos esse trabalho em parceria sempre visando o bem de todo o município de Porto Real”, concluiu o prefeito.