Evento aconteceu no CRAS Novo Horizonte - Regiane Real

Publicado 03/10/2021 13:00

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Novo Horizonte recebeu na última quinta-feira (30), o 1º encontro da Oficina Passo à Frente. Organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação (SMASDHH), a ação tem o objetivo de apresentar alternativas para a melhoria na qualidade de vida das famílias e usuários atendidos pela Assistência Social.

No primeiro encontro, que reuniu mais de 20 usuários, a oficina apresentou os serviços como a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), inseção no mercado de trabalho e preparação para entrevistas. A ideia é que o evento seja realizado na última semana de cada mês.

Para participar do evento, basta entrar em contato com o CRAS Novo Horizonte através do telefone: (24) 3353-4409 ou no CRAS Fátima, pelo telefone: (24) 3353-4186.