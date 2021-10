Entrega acontece após a saída dos alunos das escolas - Divulgação/PMPR

A partir desta terça-feira (5), a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT), entrega o Kit de Segurança Alimentar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino. A previsão é que a SMECT possa entregar cerca de 3.330 kits para todos os alunos com a matrícula na rede pública.

A entrega acontece em todas as unidades escolares, das 10h às 12h e das 15h30 às 17h. Já nas unidades que possuem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a entrega será das 18h às 20h. Os responsáveis devem levar um documento de identificação pessoal com foto, e um documento do estudante como a identidade ou certidão de nascimento.