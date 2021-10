Banda Municipal - Divulgação/PMPR

Publicado 04/10/2021 16:00

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) está convocando os artistas e trabalhadores culturais do município para atualizarem o cadastro no Departamento de Cultura. Os interessados devem procurar a Casa do Imigrante, situada na Avenida Dom Pedro II, Centro, no Horto Municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17 horas até o dia 22 de outubro.

Os artistas devem levar RG, CPF, comprovante de residência do município, além de materiais fotográficos, impressos ou vídeos que comprovem o exercício da modalidade. Serão aceitos profissionais de diversas áreas culturais, incluindo teatro, artesanato, gastronomia, fotografia, artes plásticas, cinema, dança, literatura e arte de rua.