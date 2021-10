Hospital Regional Zilda Arns - Divulgação

Publicado 06/10/2021 07:00

A cidade de Porto Real confirmou mais uma morte de coronavírus: uma idosa de 83 anos que estava internada no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e faleceu no dia 26 de setembro. O município soma agora 64 óbitos pela doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde, já são 2388 casos confirmados, com 2269 curados. Entre os 55 casos ativos, uma pessoa está internada. São investigados 74 testes em análise. As informações foram divulgadas na terça-feira (5).