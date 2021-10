Balanço do mês de setembro em Porto Real - Reprodução

Publicado 07/10/2021 09:00

O município de Porto Real fechou o mês de setembro com uma queda de 67% nas mortes por Covid-19. Apenas um óbito foi confirmado nos 30 dias do mês, enquanto em agosto foram três vítimas.

O número de casos apresentou um acréscimo de 4,5%. Foram confirmados mais 103 casos em setembro. No mês anterior, a cidade registrou 85 testes positivos da doença.

De acordo com o balanço do dia 1º de outubro de 2021, a cidade já havia confirmado 2382 casos e 63 mortes no total.