Solenidade de assinatura aconteceu no local da obra da quadra de esportesFabiano Sabino

Publicado 06/10/2021 10:00

O prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis, assinou nesta semana as ordens de serviço para retomada de obras no bairro Parque Mariana. As obras, que estavam paralisadas desde o ano passado, incluem a construção de uma quadra poliesportiva, e melhorias nas ruas Floriano Peixoto e Saturnino Braga que receberão rede coletora de esgoto sanitário, rede de distribuição de água potável, drenagem de águas pluviais, pavimentação de intertravados, construção de calçadas e sinalização pública. A solenidade de assinatura contou com a presença de secretários, vereadores e moradores.

O Secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, disse que a pasta vem trabalhando para retomar as obras paradas, e que o projeto da Rodoviária Municipal está em andamento. O prefeito assumiu o compromisso de que todas as ruas do bairro Parque Mariana serão pavimentadas. "Os moradores do bairro também poderão contar com um espaço de lazer com parquinho e academia popular de ginástica, além de um Posto de Saúde da Família na localidade".