Carro estava com os pneus em mau estado de conservação - Divulgação/PRF

Publicado 11/10/2021 15:25

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de domingo (10) um carro de uma locadora no km 292 da via Dutra, em Porto Real. Motorista foi detido por apropriação indébita.

De acordo com a PRF, durante fiscalização da Operação Nossa Senhora Aparecida 2021, os agentes abordaram o veículo com dois ocupantes, o motorista e uma passageira.

Em consulta aos sistemas, foi verificado que o carro tinha um registro por apropriação indébita. O motorista alegou que o irmão alugou o carro no dia 7 de outubro na Praia Grande, no estado de São Paulo, mas, na verdade, o aluguel foi feito no dia 30 de setembro. A informação foi confirmada pela locadora.

Ele foi detido na 100ª Delegacia Policial de Porto Real pelo crime de apropriação indébita, com pena de um a quatro anos de prisão, além de multa.