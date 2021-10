Ladrões renderam duas pessoas em tentativa de assalto - Reprodução

Publicado 11/10/2021 15:00 | Atualizado 11/10/2021 15:55

Três bandidos fortemente armados tentaram roubar uma lotérica na manhã desta segunda-feira (11), em Porto Real. Para isso, eles renderam o dono e uma funcionária de uma sorveteria que ficava ao lado do alvo principal. O caso aconteceu na Avenida Dom Pedro II, no Centro.



Câmeras de segurança flagraram todo o ocorrido. No momento do crime, um dos ladrões estava usando uma camisa com inscrição da Polícia Civil. Um outro estava com fuzil e protegido com colete balístico. De acordo com a Polícia Militar (PM), os bandidos invadiram a sorveteria porque tinham informações de que o proprietário possuía a chave da lotérica.