Reunião aconteceu na sede da Secretaria de Ordem Pública de Porto Real - Divulgação/PMPR

Reunião aconteceu na sede da Secretaria de Ordem Pública de Porto RealDivulgação/PMPR

Publicado 08/10/2021 09:00

Os secretários de Ordem Pública de Porto Real, Jorge Porto, e de Quatis, Mateus Ponciano, se reuniram esta semana para debater a manutenção dos semáforos instalados na ponte metálica que liga os dois municípios. Nos últimos meses, os equipamentos vêm apresentando defeitos, o que causa congestionamento nos dois municípios. A reunião aconteceu na sede da Secretaria, no bairro Jardim das Acácias.

De acordo com o convênio assinado com o Departamento de Estradas de Rodagens do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), a cidade de Porto Real ficaria responsável pelos custos do projeto, incluindo a instalação dos equipamentos e sinalização viária. Já a manutenção seria por conta da prefeitura de Quatis.

Segundo Mateus Ponciano, secretário de Quatis, foi realizado um processo administrativo licitatório para contratar uma nova empresa especializada em manutenção de semáforos e que ela já começou a operar no início do mês. O número do telefone da Ouvidoria da Prefeitura de Quatis para receber reclamações, sugestões e solicitação de manutenção do semáforo é (24) 3353 2918 e está disponível de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.