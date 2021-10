Publicado 11/10/2021 07:10

A prefeitura de Porto Real decretou ponto facultativo nos três próximos feriados. O primeiro será nesta segunda-feira (11) devido ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado no dia 12 de outubro. Com isso, as repartições públicas funcionarão em regime de plantão. Os serviços essenciais estão mantidos.

No dia 29 de outubro, uma sexta-feira, também será opcional devido ao dia do servidor público celebrado no dia 28 de outubro. O decreto também contempla o dia 1º de novembro em razão do dia de Finados (2 de novembro).

Os servidores da Vigilância Sanitária, fiscais de Tributos e Postura ficarão em regime de plantão. Serviços essenciais como saúde e limpeza não serão interrompidos.