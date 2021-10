Hospital Municipal São Francisco de Assis - Dorinha Lopes

Publicado 13/10/2021 12:11

Um jovem de 20 anos deu entrada na noite de terça-feira (12) no Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, baleado no tornozelo.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mãe do jovem disse que ele estava dirigindo na via Dutra, entre Resende e Porto Real, quando o combustível acabou e ele teve que parar no acostamento da rodovia.

Já do lado de fora do carro, ele teria sido atacado a tiros por um outro motorista. O tiro acertou o tornozelo do jovem que foi levado para o Hospital Municipal.

A unidade médica informou que ele está bem e deve passar por uma cirurgia. O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real.