Um jovem de 21 anos foi preso na quinta-feira (14) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento pela localidade, ao avistar os agentes, o suspeito jogou uma arma de fogo em uma área de mata e fugiu. Com a ajuda de outras equipes, a PM realizou um cerco pelo bairro e conseguiu localizar a pistola.

O suspeito foi localizado dentro de uma residência. O dono da casa disse que o jovem invadiu o local e vestiu as roupas dele para se disfarçar. Com ele, foi encontrada uma bolsa com entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos uma pistola calibre 380, um carregador com munições, pinos de cocaína, maconha, pedras de crack, um celular e R$ 170.

Ele foi encaminhado para a 100ª DP de Porto Real, onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.