Ao todo, são seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão - Divulgação

Publicado 15/10/2021 09:14 | Atualizado 15/10/2021 09:17

Dois homens e uma mulher foram presos e um adolescente apreendido durante uma operação da Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (15), no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. A ação, denonimada "Malsinar", revelou um esquema de traficantes de drogas que monitoravam pelo WhatsApp as viaturas das polícias civil e militar.

Ao todo, são seis mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Três suspeitos são considerados foragidos. Foram apreendidos celulares, dinheiro e drogas, ainda não contabilizada.

Segundo a Polícia Civil, os criminosos monitoravam as ações policiais, utilizando câmeras de segurança e comunicações telefônicas via aplicativo de conversa, com a finalidade de facilitar o comércio de entorpecentes na localidade.