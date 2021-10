Foram encontrados um revólver calibre 38, três munições, maconha e R$ 20. - Divulgação/PM

A Polícia Militar (PM) apreendeu no domingo (17) uma arma de fogo e entorpecentes após trocar tiros com suspeitos durante uma ocorrência, em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Jardim das Acácias.

Segundo a PM, durante patrulhamento pelo bairro, três suspeitos com roupa camuflada perceberam a presença dos policiais e fugiram. Na fuga, houve troca de tiros entre os agentes e os suspeitos. Ninguém ficou ferido.

Em buscas pela localidade, foram encontrados um revólver calibre 38, três munições, maconha e R$ 20. O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real.