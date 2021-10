Vereador Fábio Maia (DC) - Divulgação/CMPR

Vereador Fábio Maia (DC)Divulgação/CMPR

Publicado 15/10/2021 13:00

O vereador Fábio Maia (DC), segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Real, apresentou uma indicação durante a sessão ordinária de quarta-feira (13), que visa prevenir e combater o bullying (termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidas) no ambiente escolar.

O autor solicitou que o Executivo estude a possibilidade de elaborar uma campanha permanente de conscientização nas escolas municipais. A proposta também quer incluir o cyberbullying, que é o tipo de constrangimento realizado no mundo virtual.

O autor destacou os efeitos danosos desta prática na vida pessoal e escolar das vítimas. “O bullying e o cyberbullying causam grandes prejuízos ao processo educativo e, principalmente, ao estado psicológico do aluno ofendido. A partir daí, pode haver uma queda no rendimento escolar, atraso do desenvolvimento de crianças, dificuldade de socialização, queda na autoestima, quadros de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, evasão escolar, entre outros”, enfatizou o vereador.