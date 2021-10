Kit possui itens como biscoitos, barra de cereal, bolo, água, suco e achocolatado. - Divulgação/PMPR

Publicado 19/10/2021 07:00

Desde o dia 14 de outubro, os pacientes de Porto Real que fazem tratamento ou exames fora do município começaram a receber novamente o Kit Lanche. A Secretaria Municipal de Saúde prevê a distribuição de 500 kits por mês para pacientes e acompanhantes através do programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

O kit possui itens como biscoitos, barra de cereal, bolo, água, suco e achocolatado. A medida abrange pacientes que fazem tratamento a mais de 50 km de distância. Os principais destinos são: Rio de Janeiro; Niterói; Nova Iguaçu; Petrópolis; São Paulo; Bauru; Campinas; Piraí; Valença; Barra do Piraí; Vassouras; Itaperuna e Paraíba do Sul.

Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, a distribuição estava parada há oito ano. “Em determinadas situações, muitos moradores não tem uma condição para se alimentarem enquanto esperam pelo atendimento. Estamos falando de pessoas que saem de manhã e têm que esperar o dia todo. É um gesto simples, mas que é feito de coração para todos os portorrealenses”, finalizou.