Com visitas, foi possível obter dados significativos das ações executadas pelas unidades - Divulgação/PMPR

Com visitas, foi possível obter dados significativos das ações executadas pelas unidadesDivulgação/PMPR

Publicado 21/10/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT), por meio da Equipe de Coordenadores Pedagógicos, realizou esse mês uma série de visitas técnicas às unidades escolares da Rede Municipal. O objetivo foi monitorar as ações realizadas pelas escolas no segundo trimestre.

Durante os encontros, foram analisados os registros referentes ao cumprimento da carga horária letiva na vigência do ensino remoto e híbrido. Também foi ouvido o Trio Gestor, formado por três profissionais: diretor, orientador pedagógico e orientador educacional.

Também houve a abordagem sobre os alunos com dificuldades de aprendizagem, os alunos público-alvo do Atendimento Educacional Especializado (AEE), o planejamento dos encontros síncronos e assíncronos, a avaliação e monitoramento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Ação Escolar, entre outros.