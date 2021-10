Publicado 22/10/2021 10:50

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram mortos a tiros na noite de quinta-feira (21), em Porto Real. Um outro jovem de 18 anos foi atingido de raspão e não corre risco de morrer. O caso aconteceu no bairro Parque Mariana.



De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados para atender uma ocorrência na localidade e, quando chegaram, os jovens já estavam mortos.



Um outro jovem foi atingido de raspão e levado para o Hospital Municipal São Francisco de Assis. Ele foi atendido e liberado.



Testemunhas disseram à PM que as vítimas eram do bairro Novo Horizonte (BNH) e foram atingidos por homens que estavam em um carro. Os suspeitos fugiram em direção à via Dutra.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende. O caso foi registrado na 100ª DP de Porto Real.