CIEP 487, no bairro Freitas Soares - Divulgação

Publicado 22/10/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real abre nesta sexta-feira (22) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que vai selecionar voluntários para atender ao programa federal “Tempo de Aprender”. Os interessados devem ir até à Secretaria, que fica na Rua Hilário Ettore, 442, no Centro, anexo à Prefeitura Municipal, até o dia 26 de outubro. O edital completo está no link

Podem participar pessoas maiores de 18 anos que sejam pedagogos ou licenciados em Normal Superior, professor com formação em nível médio (Curso Normal) ou que estão cursando Pedagogia, a partir do terceiro período. Também serão considerados os seguintes critérios: experiência comprovante e disponibilidade para atuar na unidade escolar.

Para se inscrever, os profissionais devem apresentar as originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, diploma/histórico escolar/comprovante de matrícula, documento de comprovação da experiência, certidão de antecedentes crivis e criminais.

Os selecionados em todas as etapas do processo, serão Assistentes de Alfabetização do programa e realizarão acompanhamento pedagógico, atividades pertinentes e auxiliarão os professores nas tarefas diárias do processo de alfabetização. A atuação é considerada atividade de voluntária, mas os aprovados receberão uma ajuda de custo mensal, no valor de R$ 150 para cada turma na qual atuarem.

Em Porto Real, quatro escolas serão contempladas com o programa: Escola Municipal Cruz e Souza, no Jardim das Acácias (7 vagas); Escola Municipal José Ferreira da Silva, no São José (5 vagas); Escola Municipal Professora Eliana Provazi, no BNH (9 vagas); e Escola Municipal Sebastião Barbosa de Almeida, em Bulhões (2 vagas).