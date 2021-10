Selo PET Friendly começará a ser entregue a lojas, bares e restaurantes que autorizam a entrada e permanência de animais de estimação - Divulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Selo PET Friendly começará a ser entregue a lojas, bares e restaurantes que autorizam a entrada e permanência de animais de estimaçãoDivulgação/ Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 22/10/2021 15:00

A Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de Vigilância Sanitária, realiza no próximo domingo (24) a 2ª Feira de Adoção Animal de Porto Real. O evento acontece na Quadra Poliesportiva do bairro Novo Horizonte das 9h às 12h.

Visando a adoção responsável de filhotes de cães e gatos com idade de três a seis meses, os moradores interessados devem levar: RG, CPF e comprovante de residência.

A feira também contará com a presença do secretário de Agricultura do Estado, Marcelo Queiroz, para o lançamento do Selo PET Friendly - Amigo dos Animais. Com a certificação, os estabelecimentos comerciais estarão autorizados à permitir a presença dos animais de estimação com seus donos dentro das lojas.