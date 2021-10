Massas italianas - Reprodução internet

Massas italianasReprodução internet

Publicado 25/10/2021 13:00

A Associação Vittorio Emanuele II realiza no próximo fim de semana uma Noite do Macarrão e Feira de Massas Italianas Congeladas no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. No sábado (30), das 19h às 22h, além do consumo de massas com diversos molhos, também terá uma exposição e venda de massas congeladas das mammas, como são chamadas as cozinheiras de origem italiana.

No dia seguinte (31), o almoço acontece das 11h às 16h. O encontro terá a participação do grupo de dança Associação Vittorio Emanuele II, além de música e outras atrações. Os ingressos estão sendo vendidos pelos telefones: (24) 3353-1618 / 99813-9412 / 99994-4289.

O evento tem o apoio da Prefeitura de Porto Real e da CDL Quatis e Porto Real.