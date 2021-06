Telefones estão à disposição dos moradores - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

16/06/2021

Em casos de emergências, é primordial ter em mãos, ou salvo no celular, os contatos dos órgãos e secretarias para que o atendimento seja feito da melhor forma possível, visando o bem-estar da população. Em Porto Real, os números de telefones úteis são disponibilizados para toda a população. Veja abaixo:

Conselho Tutelar: (24) 99852-9992 plantão ou (24) 3353-4339

Casa Abrigo: (24) 3353-4127

CRAS do Bairro Fátima: (24) 3353- 4186.

CRAS Novo Horizonte: (24) 3353-1779.

CREAS: (24) 3353-1492

Defesa Civil: (24) 3353-3537

Guarda Civil Municipal: (24) 3353-1245; 3353-1810

Departamento de Trânsito: (24) 3353-3508

Saúde

Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis: (24) 3353-2929

Central de Ambulâncias: (24) 3353-4220

CAPS: (24) 3353-2297

Centro odontológico: (24) 3353-1062.

Unidades Escolares

Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi: (24) 3353-1441

Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição: (24) 3353-4288

Escola Municipal Cruz e Souza: (24) 3353-4533

Escola Municipal José Ferreira da Silva: (24) 3353-4767

Escola Municipal Maria Hortência Nogueira: (24) 3353-1597

Escola Municipal Patrícia Pinechi: (24) 3353-4424

Escola Municipal Professora Eliana Provazi: (24) 3353-1101

Prefeitura

Gabinete do Prefeito: (24) 3353-4998

Controladoria: (24) 3353-1393

Departamento Pessoal / RH: (24) 3353-3503

Departamento Tributário e Fiscalização (ISS-Fiscal): (24) 3353-1452

IPTU: (24) 3353-4935

Medicina do trabalho: (24) 3353-4114

Procon: (24) 3353-4128

Procuradoria Geral do Município: (24) 3353-4192

Protocolo: (24) 3353-4929

Secretarias Municipais

Saneamento Urbano: (24) 3353-1603

Secretaria Municipal de Administração: (24) 3353-1816

Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação: (24) 3353-1779

Secretaria Municipal de Comunicação e Transparência e OUVIDORIA: (24) 3353-1286

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda: (24) 3353-4042

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento: (24) 3353-4962

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer: (24) 3353-1791

Secretaria Municipal de Governo: (24) 3353-3481

Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos: (24) 3353-1393.

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: (24) 3353-1481

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: (24) 3353-1211

Secretaria Municipal de Saúde: (24) 3353-4899; 3353-4907.

Tesouraria: (24) 3353-1393