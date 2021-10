Unidade fica localizada na Avenida das Indústrias - Divulgação/PMPR

Unidade fica localizada na Avenida das Indústrias Divulgação/PMPR

Publicado 26/10/2021 15:00

Uma comissão, liderada pelo secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, e composta pela equipe da Engenharia da secretaria e pelo coordenador do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Fátima, Jackson Alves, realizou durante a última semana, uma vistoria técnica no novo prédio do CRAS do bairro Freitas Soares.

A unidade fica localizada na Avenida das Indústrias e receberá a equipe que trabalha no CRAS Fátima. O prédio contará com a seguinte estrutura: recepção, sala de atendimento do CadÚnico, sala multiuso, duas salas de atendimento técnico, sala de coordenação, banheiros com acessibilidade e almoxarifado.

O prefeito Alexandre Serfiotis, afirmou que, com a mudança da estrutura, o CRAS ficará mais centralizado e terá uma localização melhor para os bairros: Fátima, Freitas Soares, São José e Jardim das Acácias. “Além disso, a previsão é que no prédio antigo seja aberta a Casa do Trabalhador, sendo uma extensão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, explicou.