Até o último dia 22, a equipe realizou 55 inscrições. - Divulgação/Incra

Até o último dia 22, a equipe realizou 55 inscrições.Divulgação/Incra

Publicado 26/10/2021 12:00

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) está nesta semana inscrevendo famílias ao Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) para o Projeto de Assentamento Irmã Dorothy, em Quatis. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 29 de setembro, das 08h às 12h e das 14h às 18h, no CIEP 492, localizado na Rua Genésio Leite, nº 235, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

Criado em setembro de 2015, o P.A. Irmã Dorothy terá sua primeira seleção de famílias. O edital completo está no link. Nele também há os critérios de seleção, prazos e procedimentos dos interessados. O candidato interessado deve ser inscrito no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal. Os documentos necessários são comprovante do CadÚnico; extrato CNIS; identidade; CPF; e certidão de nascimento/casamento.

O servidor do Incra-RJ e presidente da Comissão de Seleção de Famílias para o PNRA da Superintendência do Incra no Rio de Janeiro, Neilor Carlos da Paixão, alerta que os interessados não devem deixar para o último dia. “O horário da manhã é mais adequado, porque na falta de algum documento, a pessoa pode ir em casa buscar e resolve no mesmo dia. Até agora, a principal pendência é a ausência do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), principalmente porque, quando se trata de casal, é necessário o extrato de ambos. Mesmo quem nunca teve vínculo previdenciário, precisa apresentar o documento”, explicou.

Segundo o superintendente regional do Incra-RJ, Cassius Rodrigo, qualquer interessado de forma individual pode se candidatar. “Esse é o primeiro de outros editais que irão democratizar a seleção da famílias beneficiarias nos assentamentos do Rio de Janeiro, com critérios técnicos, transparentes e dentro da legalidade”, completou.