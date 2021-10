Publicado 28/10/2021 09:00

Para atender os moradores que forem visitar o Cemitério Municipal no feriado de Dia de Finados (2), a secretaria de Obras de Porto Real realizou diversas melhorias, entre elas, a limpeza do local, capina, roçada, pintura dos muros e dos jazigos. São esperados cerca de 300 visitantes entre a abertura, às 7h, e o fechamento dos portões, às 16h30.

Durante o dia, será realizada uma missa às 08h, com a instalação de tenda e colocação de cadeiras para os visitantes acompanharem a reunião, além do apoio de funcionários orientando e localizando os jazigos.

A programação contará com o apoio das secretarias de Ordem Pública com guardas municipais e Defesa Civil. Além disso, serão seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19, com sabonete líquido, álcool em gel e o uso obrigatório de máscaras no local.