Cidade de Porto Real (RJ) - Josiel Lucas

Cidade de Porto Real (RJ)Josiel Lucas

Publicado 29/10/2021 09:00

A Defesa Civil de Porto Real fez um alerta aos moradores para queda de árvores e galhos em caso de temporais, acompanhados de ventos fortes. Durante a emergência, morador tem duas opções de chamamento: (24) 3353-3537 e (24) 99254-1038.

O órgão explicou que, mesmo durante o fim de semana e feriados, há sempre uma equipe de plantão para atender ocorrências e acionamentos.

Durante a forte chuva que atingiu a região das Agulhas Negras, entre os dias 27 e 28, a cidade de Porto Real atingiu 24 milímetros em 24 horas, sem casos graves, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

De acordo com o ClimaTempo, a previsão para esta sexta-feira (29) é de sol com muitas nuves durante o dia. Com o céu nublado, pode chover a qualquer hora. A máxima prevista é 24 ºC e mínima de 18 ºC, além de 90% de chuva de até 15mm.