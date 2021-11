Sessão contou com a participação de todos os vereadores - Divulgação/CMPR

Publicado 04/11/2021 18:13 | Atualizado 04/11/2021 18:13

Os vereadores de Porto Real aprovaram por unanimidade nesta quinta-feira (4) o projeto de Lei nº109/21, de autoria do Executivo, que autoriza a concessão de abono salarial aos profissionais do magistério municipal, com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Com a proposta, o pagamento do abono será realizado através de cota única apenas aos profissionais especificados na lei. A sessão extraordinária foi realizada no formato misto e contou com a presença física e virtual dos onze parlamentares da Casa. Todos os vereadores votaram a favor. O texto original agora segue para sanção do prefeito Alexandre Serfiotis.