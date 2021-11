Horto Municipal fica no bairro Jardim Real - Fabiano Sabino

Horto Municipal fica no bairro Jardim RealFabiano Sabino

Publicado 05/11/2021 07:00

A Prefeitura de Porto Real reabriu na última sexta-feira (29) o Horto Municipal para acesso do público, incluindo realização de eventos e atividades de esporte e lazer. A unidade passou por obras de manutenção solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo.

Entre as melhorias estão a revitalização da área infantil, incluindo a implantação de brinquedos com acessibilidade; pintura de bancos, auditório e quiosques; manutenção dos banheiros; instalação de lixeiras; manutenção da fonte e revitalização das pontes do chafariz.

No espaço, também foram trocadas as 22 lâmpadas comuns por iluminação de LED, além da instalação de 11 novas luminárias de LED. Os moradores e turistas podem visitar o Horto de terça-feira a domingo, das 7h às 22h.