Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, no CentroDivulgação

Publicado 05/11/2021 18:00 | Atualizado 06/11/2021 12:48

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Porto Real/Floriano começa no próximo domingo (7) o Cerco de Jericó. O evento de sete dias acontece no Ginásio Poliesportivo Gustavo Pereira, no Bairro de Fátima, e contará com a presença de lideranças da Igreja Católica, além de atrações com cantores.

Com o tema "Agindo Deus, quem impedirá?", inspirado na passagem bíblica do livro de Isaías, o evento será realizado entre os 7 e 13 de novembro. Durante o encontro, serão arrecadados alimentos não perecíveis.

A expectativa é receber mil participantes por dia. Para isso, serão seguidos os protocolos contra a Covid-19, como o distanciamento entre as pessoas e o uso de máscaras. O evento tem o apoio da prefeitura de Porto Real e da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda.

O Cerco de Jericó narra a liderança de Josué, que após sete dias de oração, destruiu as muralhas de Jericó com o poder divino. O evento, portanto, busca levar os fiéis a um encontro com Deus para derrubar as muralhas que atrapalham a vida.

O evento será aberto com uma Santa Missa com a participação do Padre Edmilson, da Comunidade Canção Nova, a partir das 19h. Também terá um momento de adoração com o Missionário André Florencio.

Confira a programação completa:

7/11 - Domingo

19h - Santa Missa com o Pe. Edmilson (Canção Nova)

Em seguida, adoração com o Missionário André Florencio (Canção Nova)

8/11 - Segunda-feira

19h30 - Santa Missa com o Bispo da Diocese Barra do Piraí/Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito

Em seguida, adoração com o missionário Thiago Tomé (Canção Nova)

9/11 - Terça-feira

19h30 - Santa Missa com o Pe. Francico (Canção Nova)

Em seguida, adoração com o missionário Márcio Mendes (Canção Nova)

10/11 - Quarta-feira

19h30 - Santa Missa com o Pe. Xavier

Em seguida, adoração com o Missionário Pitter de Laura (Canção Nova)

11/11 - Quinta-feira

19h30 - Santa Missa com o Pe. Ordilei (Lorena)

Em seguida, adoração com o Missionário Emanuel Stênio (Canção Nova)

12/11 - Sexta-feira

19h30 - Santa Missa com o Pe. Ricardo Nunes (Nova Iguaçu)

Em seguida, adoração com missionária Rogerinha (Canção Nova)

13/11 - Sábado

15h - Clamor e Sete voltas. Em seguida, Batismo no Espírito Santo

19h - Santa Missa com o Pe. Ronaldo