Publicado 08/11/2021 06:00

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros no domingo (7), em Quatis. O crime aconteceu próximo a uma cachoeira que fica dentro do assentamento Irmã Dorothy, na área rural do município.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas disseram que dois suspeitos atiraram na vítima e se esconderam no meio do mato. Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram os autores do crime.

O local foi periciado pela Polícia Civil. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende pelos bombeiros.

O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real. O celular da vítima foi apreendido.