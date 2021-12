Nova unidade deve atender cerca de 3 mil famílias - Fabiano Sabino

Publicado 01/12/2021 10:38

O novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Porto Real, localizado na Avenida das Indústrias, no bairro Freitas Soares, já está em funcionamento. A unidade seria inaugurada na terça-feira (30), mas teve a cerimônia adiada por conta da chuva. O serviço amplia os atendimentos da Assistência Social, abrigando também a equipe que trabalhava no CRAS do bairro de Fátima, chegando a 3 mil famílias assistidas. O novo número de atendimento do CRAS Freitas Soares, tanto para ligações quanto WhatsApp, é o: (24) 99848-7572.

O prédio tem uma estrutura composta por: recepção, sala de atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), sala multiuso, duas salas de atendimentos técnicos, uma sala de coordenação, banheiros com acessibilidade e almoxarifado. “Nosso intuito é ser uma a porta de entrada, onde os munícipes possam ter o acesso às políticas públicas, como: o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); CadÚnico; atendimento dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além do serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos”, disse Jackson Alves, coordenador da unidade.

Com o início das atividades no local, o CRAS ficará centralizado atendendo melhor os bairros: Fátima, Freitas Soares, Jardim das Acácias e São José. "É importante esclarecer que no prédio antigo do CRAS Fátima será aberta a Casa do Trabalhador, que funcionará como uma extensão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico”, explicou o prefeito Alexandre Serfiotis.