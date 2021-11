Moradores postaram água barrenta saindo das torneiras - Redes Sociais

Publicado 30/11/2021 10:56

líquido liberado tinha coloração barrenta. De acordo com postagens nas redes sociais, em algumas casas do bairro, a água, além de suja, também tinha um forte odor.



A prefeitura de Porto Real disse que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos está desde ontem realizando uma manutenção por conta do rompimento de uma tubulação no Reservatório de Água do bairro Jardim das Acácias. Além do local, o abastecimento dos bairros Freitas Soares, Fátima e São José, também estão sendo afetados.



Um dos registros da caixa d'água do Jardim das Acácias apresentou uma rachadura Divulgação/PMPR

Segundo o diretor de Saneamento Urbano, Antônio Carlos, durante a manobra para a manutenção do rompimento, houve o arraste de resíduos, o que resultou em uma água com um tom mais amarronzado chegando até as residências. "É importante ressaltar que durante a manutenção, também estamos fazendo a limpeza das caixas d’águas para evitar esses transtornos”, disse.



A previsão é que até o fim do dia o abastecimento esteja normalizado. Caso seja necessário, o caminhão-pipa estará à disposição dos moradores pelo telefone (24) 3353-1603.