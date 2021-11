Anvisa aprova ampliação do prazo de validade da vacina da Janssen - Arthur Castro/Secom

Publicado 29/11/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real divulgou na sexta-feira (26) um comunicado para os moradores que foram vacinados contra Covid-19 com o imunizante da Janssen. O município está aguardando a distribuição pelo Ministério da Saúde de novas doses para a aplicação da segunda dose.

Segundo a nova orientação do Ministério da Saúde, todas as pessoas que tomaram uma dose da vacina da Janssen (inicialmente aplicação em dose única) deverão tomar dose homóloga, ou seja, uma segunda aplicação com o mesmo imunizante Janssen no intervalo mínimo de 2 meses, podendo este intervalo ser de até 6 meses.