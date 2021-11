Busca Ativa Escolar em Porto Real - PMPR

Publicado 24/11/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real (SMECT) está realizando a Busca Ativa Escolar, um trabalho que consiste em visitas domiciliares para acionar as famílias que não estão participando das atividades escolares após acompanhamento dos estudantes.

Por meio da Busca Ativa, o município tem dados concretos que possibilitam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos dos estudantes estreitando o relacionamento com as famílias.

A atividade segue um fluxograma construído na Rede Municipal com a participação dos orientadores educacionais, que atuam intervindo com os familiares através de ligações e atendimentos. A finalidade do projeto é entender a realidade de cada aluno e contribuir para que ele permaneça na escola.