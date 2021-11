Artesanato - Reprodução internet

ArtesanatoReprodução internet

Publicado 22/11/2021 16:00

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, está realizando o cadastramento e recadastramento dos artesãos da cidade. A atualização pode ser feita na Casa do Imigrante, localizada à Avenida Dom Pedro II, s/nº, Centro, ou pela internet através do link

De acordo com o diretor de Cultura, Marcello Stocco, com a retomada das atividades presenciais, esta renovação do cadastro é importante. "Nosso objetivo é que através desse chamamento possamos ter um acesso mais rápido e fácil aos artesãos, além do envio de informações sobre editais, feiras e outras ações culturais”, completou.