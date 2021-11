Casas populares serão construídas no bairro Freitas Soares - Divulgação/PMPR

Casas populares serão construídas no bairro Freitas SoaresDivulgação/PMPR

Publicado 19/11/2021 09:00

Após a terraplenagem, as obras de construção de 63 casas populares no bairro Freitas Soares, em uma parceria com o Governo do Estado, entraram em uma nova fase com a chegada de manilhas de 40 e 50 cm, que serão usadas na construção da rede de escoamento de águas pluviais. A abertura de ruas e os serviços de topografia continuam em execução.

Iniciada em setembro, a obra vai beneficiar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. “Os cadastros para o setor de Habitação são feitos na secretaria de Assistência Social”, completou o prefeito Alexandre Serfiotis.