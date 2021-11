Hospital Municipal São Francisco de Assis - Dorinha Lopes

Publicado 18/11/2021 11:04

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) voltou nesta quinta-feira (18) a realizar os exames de sangue no Hospital Municipal São Francisco de Assis. Por conta da pandemia, os exames eram realizados no Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho (CDT).

Agora, a recepção abre às 7h para o cadastramento e a coleta é iniciada a partir das 9h. O Hospital Municipal fica na Avenida Renato Monteiro, 1235, no Centro. O telefone para contato é o (24) 3353-2929.



No CDT, que fica ao lado do Hospital, outros exames como ultrassonografia, ecodoppler, ecografia transtorácica, ecocardiograma, audiometria, eco fetal, carótidas e doppler, seguem sendo realizados. O horário de atendimento no Centro de Diagnóstico é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.