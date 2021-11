Creche Municipal Cacilda Verri Marassi, no bairro Jardim Real - Regiane Real

Publicado 18/11/2021 09:00

A Creche Municipal Cacilda Verri Marassi, no bairro Jardim Real, inaugurou neste mês um novo espaço onde as crianças participarão da oficina “Culinária Saudável”. O local, que comporta 20 estudantes por aula, conta com um forninho elétrico, batedeira, liquidificador e outros utensílios voltados para a culinária.

De acordo com a diretora da creche, Sandra Helena Soares, a oficina estimula a importância da alimentação saudável. "O objetivo é mostrar que alguns legumes podem ser ingeridos através de saladas e no preparo de bolo".

Sandra explica que, com a oficina, o intuito é aumentar a aceitação dos alimentos saudáveis na merenda escolar e em casa. “Estamos planejando implantar uma atividade em que faremos sucos e usaremos apenas o açúcar da fruta. Dessa forma, queremos diminuir o consumo de açúcares nessa fase, já que o excesso não é saudável”, concluiu.